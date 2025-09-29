【MLB】マリナーズ 1ー6 ドジャース（9月28日・日本時間29日／シアトル）【映像】カーショーが家族の元へ…登板前の敵地で感動光景ドジャースのシーズン最終戦、主役はこの男だった。大谷翔平投手が「1番・DH」で出場した敵地でのマリナーズ戦。今季での引退を表明しているカーショー投手が先発マウンドへ向かう前に見せた行動が話題となっている。ドジャース一筋18年を貫いた男がキャリア通算455試合目の登板。チームの攻撃