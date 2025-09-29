週明け２９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比７００円０２銭（１・７１％）安の４万１５１円４９銭だった。３営業日ぶりに値下がりした。全銘柄のうち３０１銘柄（約９０％）が下落した。９月末分の配当や株主優待を受け取ることができる期日が前週末に過ぎ、この日は幅広い銘柄が売られた。東京証券取引所プライム市場に上場する銘柄の９割近くが下落した。外国為替市場の円