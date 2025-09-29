メッツは２８日（日本時間２９日）のマーリンズ戦に敗れ、ポストシーズン進出を果たせないまま２０２５年シーズンを終えた。敗退ショックにエグられたのもつかの間、試合終了直後に主砲の流出危機に陥った。３８本塁打、１２６打点で攻撃の要となっていたピート・アロンソ内野手（３０）が２６年シーズンの２４００万ドル（約３６億円）の契約を破棄し、ＦＡ市場に出る意思を表明。再契約の可能性もにおわせつつ、他球団からの