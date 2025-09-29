ヘンリー王子は、今月１０日に行われた父チャールズ国王との会談に関する情報を宮殿側近が漏らしたことに激怒しているという。英紙デーリー・メールが先日、報じた。ある宮殿側近は同紙に対し「王子は面会が明らかに形式張っていることに驚いていた」とコメント。他人行儀な再会になったと匂わせた。また面会中に王子はメーガン妃と子どもたちの写真を国王にプレゼント。一方国王も、面会の直後に誕生日を迎える王子に贈り物を