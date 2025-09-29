シャーロット・ダグラス国際空港に駐機するアメリカン航空の飛行機＝２７日/Daniel Slim/AFP/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）米ノースカロライナ州シャーロットの空港で２８日、米航空大手アメリカン航空の旅客機の車輪格納庫から密航者の遺体が発見された。地元警察が捜査している。警察によると、機体は欧州からシャーロットに到着したばかりで、遺体が見つかった当時は整備中だった。身元や出身地は不明で、現場で死亡が確認された