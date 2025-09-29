ロシアのレニングラード州で９月、メタノールが混入された偽造ウオッカを飲んだ１９人が死亡した。ロシア紙イズベスチヤによると、レニングラード州当局が２６日、スランツィ地区でアルコール中毒により１９人が死亡したと報告した。最初の被害者は９月５日に医療施設に搬送された。その後、死亡者数が増え、１９人になった。うち少なくとも８人からメチルアルコール（メタノール）が検出された。メタノールは、不凍液、洗浄