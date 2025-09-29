キックボクシングフェス「ＧＯＡＴ」旗揚げ戦（１０月３０日、東京・後楽園ホール）の会見が２９日に都内で行われ、元Ｋ―１世界３階級制覇王者の武尊（３４）が地上波放送の解説を務めることが発表された。今回旗揚げされる「ＧＯＡＴ」は大会２日後の１１月１日には午後４時からテレビ東京系列全国６局ネットで放送される。その解説を任されることになった武尊は「僕も小さい時から地上波でＫ―１を見て夢をもらって今の立場