日本相撲協会の諮問機関、横綱審議委員会（横審）の定例会合が２９日、東京・両国国技館で開かれた。大相撲秋場所は横綱大の里（２５＝二所ノ関）が２場所ぶり５度目の優勝を達成。横綱として初めて賜杯を抱いた。一方で、横綱豊昇龍（２６＝立浪）は千秋楽の決定戦で大の里に敗れてＶ逸。１４日目には立ち合いの変化で物議を醸した。横審の大島理森委員長（元衆議院議長）は豊昇龍の変化について言及。「委員の方から『横綱