◆ 白球つれづれ2025・第39回今週末、野球ファンは連日にわたって二人の指揮官の胴上げを目にした。1人は27日にパリーグのペナントレースを制したソフトバンクの小久保裕紀監督。苦しいシーズンを戦い、日本ハムとの競り合いをモノにした。就任以来2年連続のリーグ制覇は球団初の快挙だ。所沢での興奮が冷めやらぬ翌28日には神宮球場でヤクルトの高津臣吾監督がナインの手で6度宙に舞った。こちらは本拠地・神宮の今季最終