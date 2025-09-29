熊本空港周辺を巡るバスの実証運行の開始を前に、出発式が行われました。 【写真を見る】乗降場所のマップ／朝・昼・夕の運行予定表 テープカットが行われたのは、益城町と西原村が10月1日から運行する「益城・西原空港ライナー」です。 この定員8人の乗り合いバスは、熊本空港やテクノリサーチパークなどを経由し、益城町と西原村を結びます。 これまで、益城町と西原村から熊本空港に向かう公共交通