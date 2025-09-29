巨人の横川凱投手が２９日、出場選手登録を抹消された。２８日のヤクルト戦（神宮）に先発して４回４失点。レギュラーシーズン残り２試合で登板機会がなく、ＣＳに向けて準備を進める今季は自己最多の２５登板（８先発）で２勝０敗、防御率２・５９。ＣＳでも先発候補の一人に挙がる。