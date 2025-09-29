１０月５日に行われる凱旋門賞・Ｇ１（パリロンシャン競馬場）でアロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）に騎乗するクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝が母国での悲願達成に向けて、意気込みを語った。初コンビとなった前走のギヨームドルナノ賞（８月１６日、ドーヴィル競馬場）では２着のラシャバーに３馬身半の差をつけて快勝した。「落ち着いて、冷静に走れていました。彼のこれまでのレースを