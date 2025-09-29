楽天の２１年ドラフト１位・吉野創士外野手と、昨年のドラフト５位・吉納翼外野手が２９日、初の１軍昇格を果たした。同日に行われるオリックス戦（京セラＤ）に吉野は７番・中堅で、吉納は８番・右翼で初スタメンを飾った。４年目で初の１軍となった吉野は、昇格を告げられた瞬間を「やっときたか、という感じでしたね」と笑顔。「２軍でやってきたことを１軍の舞台でぶつけるだけだと思うので、最後までやっていきたい」と力