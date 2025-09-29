【DMM通販：「ENTRY GRADE 1/144 ウイングガンダム」販売再開】 9月29日 再開 DMM通販にて、ガンプラ「ENTRY GRADE 1/144 ウイングガンダム」の販売が再開している。 今回DMM通販にて、10月11日発売予定の本製品が販売再開しており、9月29日17時50分ごろの時点で予約可能な状態であることが確認できた。 なおDMM通販では、1注文で3,500円未満の場合には送料が必要となっている。