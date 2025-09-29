山形県内の小学生から高校生までが制作した防犯を呼びかけるポスターと標語の審査会が29日、山形市で開かれ、入賞作品が決まりました。防犯広報作品コンクールは、県防犯協会連合会や山形新聞・山形放送などが主催しているもので県内の小・中・高校生から寄せられたポスターと標語を部門ごとに審査します。このうち、ポスター部門では、SNS被害や薬物、特殊詐欺の被害防止を呼びかけるポスター合わ