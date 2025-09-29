news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「男が教会襲撃 銃乱射し“放火”、教会には数百人が…」のニュースについてお伝えします。大量の黒煙を上げながら激しく燃える教会。事件が起きたのは、アメリカ・ミシガン州にある末日聖徒イエス・キリスト教会、 いわゆるモルモン教の教会です。地元警察によりますと、28日、男が教会に車で突入。日曜礼拝に参加していた人々に向かってライフル銃を発砲しました。さらに男はガソリ