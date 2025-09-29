news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「『ムラムラしたときに』男逮捕、バイクで近づき女性に…」のニュースについてお伝えします。警察官に連れられて歩く永井浩容疑者､64歳。警視庁によりますと今年6月、東京・目黒区の路上を歩いていた20代の女性にバイクで後ろから近づき、尻を触った疑いが持たれています。さらに永井容疑者は尻を触った後、いったん現場から逃走。しかし、再びバイクで現れて女性の前に立ちふさがり