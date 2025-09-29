◇MLB ドジャース6-1マリナーズ(日本時間29日、T-モバイルパーク)大谷翔平選手がレギュラーシーズン最終戦に「1番・DH」で先発出場し、自己最多となる55号を放ちました。今季は開幕戦を東京で行い、去年の4月4日の第1号に対して、今季は日本のファンの前で3月19日に第1号を放ち、東京ドームを沸かせました。今季は昨季と比べ、30号ホームランが14試合早く達成されシーズン中盤でも安定してホームランを放ちました。昨季は、オール