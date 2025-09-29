メジャーリーグは日本時間29日(現地28日)に今季レギュラーシーズン全日程が終了しました。ナ・リーグでは、中地区1位のブリュワーズが、最終戦でレッズに勝利。今季97勝65敗は東地区1位のフィリーズを上回り、メジャー最高勝率でシーズンをフィニッシュしました。西地区1位のドジャースは、大谷翔平選手が自己新の55号を記録するなど、5連勝フィニッシュ。2位のパドレスはダイヤモンドバックスに3連勝で90勝に到達し、シーズンを戦