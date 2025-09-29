プロ野球・阪神タイガースでプレーした、２０００年ドラフト５位の加藤隆行氏（４２）と１４年ドラフト１位の横山雄哉氏（３１）が、初のレギュラーラジオ番組となるＫｉｓｓＦＭＫＯＢＥ「加藤・横山の挑み続けるストーリー〜人生というマウンドで〜」（１０月６日スタート、月曜、前１１・４５）のパーソナリティーを務めることが２９日、分かった。ＮＰＢ史上最速でのリーグ優勝を果たした今年の阪神に合わせて、元虎戦士