ホームを通過中の特急列車に2人がはねられる事故があったJR高徳線の勝瑞駅＝29日午後5時55分、徳島県藍住町29日午後4時10分ごろ、徳島県藍住町のJR高徳線勝瑞駅で、ホームを通過中の高松発徳島行きの特急列車「うずしお」に2人がはねられ、現場で死亡が確認された。徳島板野署が事故原因と2人の身元を調べている。同署によると、列車の運転士は「20代ぐらいの男女がホームに立っていて、自ら線路に入ってきた」と話していると