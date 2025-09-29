日本テレビ朝の情報番組「ズームイン！朝！」の「ワンポイント英会話」でおなじみだった、アントン・ウィッキーさん（89）が29日、都内で「10月19日の『TOEIC』の日に向けて実施する特別企画『RESTART with TOEIC®Tests』」に参加した。セイロン（現スリランカ）生まれのウィッキーさんが道行く人に突然英語で話しかけてドキッとさせる「ワンポイント英会話」は1979年3月の番組スタート時から93年4月まで丸14年、3500回も続い