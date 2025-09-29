Amazonプライム・ビデオにて配信されている恋愛リアリティー番組「バチェラー・ジャパンシーズン2」に出演で知られるモデルの若尾綾香（36）が29日、インスタグラムを更新。第1子の出産を報告した。若尾は「秋晴れの晴天の日無事に第一子出産致しました。母子共に健康です。若尾は母になりました」と報告、「お産中もすごく楽しくて幸せで幸せで、、“本当に幸せに満ちた最高のお産が出来ました」と思いをつづった。そして「い