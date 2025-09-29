17LIVEは、2025年12月6日に広島グリーンアリーナで開催予定の『ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC 広島 2025）へのステージ出演者を選出するオーディションイベント『TGC 広島 2025 スペシャルステージ出演権争奪戦 STAGE1』を、9月26日より開催している。 参考：【写真】『TGC 広島 2025』と「17LIVE」のキャラクター