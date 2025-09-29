大井競馬場冬季限定イルミネーション『東京メガイルミ 2025-2026』は、2025年11月1日から2026年1月11日までの期間で大井競馬の開催のない日に53日間営業する。さまざまなイルミネーションが音楽に連動して点灯する「トゥインクル・ライトショー」は今季、リニューアルを実施。長さ100ｍの光のトンネル「江戸桜トンネル」、「日本原風景」など和のきらめきエリアがオープンする。 参考：【写真】