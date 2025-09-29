「スシロー」は、9月29日（月）に公式Xを更新。次回コラボレーションを期待させる予告動画が公開され、「次のスシローのコラボ、おぱんちゅぽいな」「早く詳細をクレェ！」など注目を集めている。【動画】んぽちゃむ＆きみまろもいる？おぱんちゅうさぎとのコラボが期待されている映像■再コラボくるか!?今回公開されたのは、ピンク、白、黄色のキャラクターの足と思われるイラストが収められた動画。「スシロー」は9月26