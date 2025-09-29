◆西武―ロッテ（29日、ベルーナドーム）西武は今季の本拠地最終戦で、平沼翔太を19日以来の三塁でスタメン起用。長谷川信哉は「9番右翼」で3試合ぶりのスタメン。先発の渡邉勇太朗は7勝目なるか。◆西武のロッテ戦スタメン1（中）西川愛也2（遊）滝澤夏央3（左）渡部聖弥4（一）ネビン5（二）山村崇嘉6（三）平沼翔太7（指）セデーニョ8（捕）古賀悠斗9（右）長谷川信哉  （投）渡邉勇太朗