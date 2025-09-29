29日、都内で日本ゴルフツアー機構（JGTO）の定例理事会が行われた。理事会後、同機構の諸星裕（もろほし・ゆたか）会長と倉本昌弘副会長が報道陣に会議の議題および決定事項について説明した。≪写真≫あなたは偽物クラブを見分けられるか!?その中で、これまで「BMW日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ」の放送を行っていたNHKが来年、大会から撤退することを発表した。1999年にJGTOが発足し、JGTO主催の旗艦大会として2000年か