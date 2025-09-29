北広島市は2025年9月28日に開催した「ツール・ド・キタヒロ2025」で、死亡事故が発生したと発表しました。市や警察によりますと、死亡したのは札幌市に住む地方公務員・五十嵐弘樹さん（62）です。9月28日午後2時45分ごろ、「自転車レースに参加中の男性が側溝に落ちて病院に搬送され、死亡が確認された」などと搬送先の病院から警察に通報がありました。市によりますと、このイベントは北広島市や長沼町、南幌町を自