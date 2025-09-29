子どもの減少に伴う山口県立高校の再編計画について、県教育委員会は下関や周南などの14校を対象に再編統合を進める方針を固めたことが、関係者への取材で分かりました。県内の中学校の卒業者数が減少していることを受け、県教委は2022年度からを前期、2027年度からを後期として高校再編整備計画を進めています。関係者によりますと、県教委は「後期計画」で、7市の14校を対象に再編統合を進める方針を固めたということです。具体