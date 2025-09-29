交際していた４０代女性の娘を連れ去って車に監禁、わいせつな行為をしたとして男が逮捕されました。この男、窓ガラスを割って女性宅に侵入し、女性の息子を殴った罪で起訴されています。荒っぽい手口の２１歳男、動機は一体…。わいせつ目的略取や不同意わいせつなどの疑いで逮捕されたのは、大阪市西区の建設作業員・久保亮貴容疑者（２１）です。警察によりますと、久保容疑者は今年８月、交際相手の４０代の女性の娘（１０代少