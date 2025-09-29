新アリーナの概要を説明するやずやグループの矢頭徹社長（中央）＝29日、福岡市バスケットボールBリーグ2部（B2）福岡のスポンサーを務めるやずやグループなどは29日、福岡市に「福岡アリーナ（仮称）」を建設すると発表した。2026年8月に着工し、29年3月に開業予定。同グループによる民設民営で、B2福岡が本拠地とするほか、展示会などを開催する。Bリーグでは26年から始まる最上位カテゴリー「Bリーグ・プレミア」で、5千人