記者会見する神戸学院大の上脇博之教授＝29日午後、大阪市北区安倍晋三政権が新型コロナウイルス禍対策で全国に配布した「アベノマスク」を巡る訴訟で勝訴した神戸学院大の上脇博之教授と弁護団は29日、大阪市内で記者会見し、国から開示を受けた業者との契約過程を記した文書の内容を説明した。上脇氏は「業者に都合の良い契約内容だった可能性があり、検証が必要だ」と話した。弁護団によると、2020年3月のメールでは、業者