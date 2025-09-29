１８日に茨城県つくば市で発生した突風について、水戸地方気象台は２９日、現地調査の結果、竜巻と認められると発表した。風速は約４５メートルと推定された。同気象台によると、竜巻は１８日午後２時５５分頃、同市花室から上広岡にかけて発生。２階建て倉庫兼事務所の１階部分が崩れたほか、住家の屋根瓦が飛んだり、コンテナが横転したりするなどの被害が確認された。６段階（５〜０）で強さを示す指標「日本版改良藤田スケ