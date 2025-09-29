2024年10月の衆議院議員選挙が、議員定数配分の不均衡により「違憲・無効」であるとして、三竿径彦（みさお みちひこ）弁護士らのグループが選挙無効の判決を求めた訴訟で、上告を受理した最高裁第2小法廷（尾島明裁判長）は26日、請求を棄却する判決を言い渡した。 判決後の会見で原告らは、判決内容を批判するとともに、大法廷での審理が行われず、かつ口頭弁論も開かれなかったことについて、憂慮を示した。 問われてい