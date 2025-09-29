クリーブランド連銀総裁 インフレをなお懸念している 今後1－2年はインフレ目標を上回る公算大 景気抑制的な金融政策スタンスの維持が必要 政府閉鎖は米国のＧＤＰに悪影響及ぼす 中立金利まであと少しのところにいる （ＣＮＢＣ）