ロンドン序盤はドル売り先行、ドル円一時１４８．４７レベル＝ロンドン為替 週明けロンドン序盤は、ドル売りが先行している。東京市場からの流れを受けた動き。米政府機関閉鎖への懸念がドル売りや円高圧力となって広がったことが背景。 ロンドン市場でもドル円は引き続き上値が重く、安値を148.47レベルまで広げてきている。ユーロドルは一時1.1733レベル、ポンドドルは1.3450レベルまで高値を伸ばした。米１０年