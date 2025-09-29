ポストシーズン進出の全１２チームが２８日（日本時間２９日）、ようやく決まった。３０日（同１０月１日）のワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）からワールドシリーズチャンピオンへの戦いが始まる。昨季、世界一になったのはドジャース。昨季のドジャースはレギュラーシーズンで防御率メジャー２位、本塁打３位、盗塁は１０位ながら１３６個あるなど、投打に安定した成績を残し、その力をポストシーズンでも発揮した。今季はど