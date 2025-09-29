ＮＡＲ（地方競馬全国協会）は２９日、地方競馬で活躍する女性騎手によるシリーズ競走「ＬＪＳレディスジョッキーズシリーズ」の開催概要を発表した。開催日程は、２０２５年１１月１４日にまず笠松競馬場で第１戦を開催し、第２戦を１１月２５日に名古屋競馬場で行う。ＬＪＳは２００６年に女性騎手のみで行われるシリーズ競走としてスタートし、これまでに１０回（休止期間あり）実施してきたが、より魅力的なシリーズ競走と