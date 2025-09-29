愛知県警西尾署の一日署長を委嘱され、中島信彦署長（右）と敬礼するタレントの松井珠理奈さん＝29日午後、西尾市の県立鶴城丘高愛知県警西尾署は29日、アイドルグループ「SKE48」の元メンバーでタレントの松井珠理奈さん（28）に一日署長を委嘱した。松井さんは県立鶴城丘高（西尾市）で、生徒約700人に向け、増加する特殊詐欺の闇バイトの危険性を「気付かないうちにだまされる」と解説し、応じないよう訴えた。闇バイトに応