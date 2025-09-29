屋根などの修理を終えた香川県坂出市の神谷神社本殿香川県の坂出市教育委員会は29日、2022年の落雷で焼損し、修理の作業を終えた同市の国宝神谷神社本殿を報道関係者に公開した。焼損した屋根部分は、1219年の建立当時から使われてきた木材を残しつつ、約8割を入れ替えた。22年9月27日に被災し、23年から工事を進めていた。屋根には新たに避雷針を設置した。宮司中尾格さん（65）は「何事もなかったかのように修復していただき