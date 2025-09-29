オリックスの岸田護監督オリックスは29日、岸田護監督（44）が来季も指揮を執ると発表した。投手コーチから監督に就任した今季、昨季5位だったチームを3位に押し上げ、2年ぶりのクライマックスシリーズ（CS）進出に導いた。