週明け29日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝148円台後半で取引された。午後5時現在は前週末比1円27銭円高ドル安の1ドル＝148円56〜58銭。ユーロは68銭円高ユーロ安の1ユーロ＝174円22〜26銭。前週末に8月の米個人消費支出（PCE）物価指数が公表された。米国のインフレ加速への懸念が後退し、米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げを続けやすくなるとの受け止めから、日米金利差の縮小が意識され、ドルが売られた。日