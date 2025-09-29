プロ野球の第1次戦力外通告期間が29日に始まり、ヤクルトが通算1426安打の西川遥輝外野手（33）やともにドラフト1位投手の原樹理（32）、山下輝（26）ら9選手、楽天は阿部寿樹内野手（35）、日本ハムは古川裕大捕手（27）にそれぞれ来季の契約を結ばないことを通知した。通告期間は2段階に分かれ、第1次は10月10日までで、クライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ敗退の2球団のみ最後の試合の翌日までとなる。第2次の