持ち帰りすし店の小僧寿しでは、2025年9月29日から10月3日までの平日5日間限定で「よくばり！バリュー盛フェア」を開催しています。たっぷり13貫入って、なんと862円フェアでしか味わえない炙りネタなども入った、バリエーション豊富な全8種類が揃いました。すべて13貫入りで、価格は862円。・まぐろバリュー盛不動の人気ナンバーワン、『まぐろ』がたっぷり入っています。・3種の炙りバリュー盛炙りネタ3種が入った、香ばしい香り