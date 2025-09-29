大阪・関西万博では地球的な課題について考える8つのテーマウィークが設けられていて、きのう（28日）までは生物多様性などについて考える11日間でした。香川県は会場で、瀬戸内海の生物や海の魅力を紹介しました。 【写真を見る】大阪・関西万博で香川県が瀬戸内海の魅力や保全の取り組みを発信瀬戸内国際芸術祭のPRも （茅原淳記者）「大屋根リングを一周しながら大阪湾と万博の雰囲気が楽しめるのもあとわずか