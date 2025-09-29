【ヤングアニマルWeb「ベルセルク」無料キャンペーン】 実施期間：10月9日まで 【拡大画像へ】 白泉社は、同社のWebサイト「ヤングアニマルWeb」にてマンガ「ベルセルク」の無料公開キャンペーンを実施する。実施期間は10月9日まで。 「ベルセルク」は巨大な剣を持つ剣士・ガッツの活躍を描いたダーク・サーガ。本キャンペーンでは、本作の「幻造世界篇/妖精