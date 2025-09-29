藤田弘輝ヘッドコーチ就任1シーズン目の大阪エヴェッサは、惜しくも勝率5割にはあと1勝届かなかったものの、一昨シーズンから白星を4つ増やし、順位も西地区7位から4位まで上げた。かつてbjリーグ3連覇を成し遂げた古豪として、Bリーグ10シーズン目は5年ぶり2度目のチャンピオンシップ進出を狙いたい。 昨シーズンの外国籍選手とアジア特別枠選手の計4人は、ヴォーディミ