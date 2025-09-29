中部国際空港は、2025年10月25日(土)に「空の日エアポートフェスタinセントレア」を開催します。航空ファンにとって見逃せないこのイベントでは、普段立ち入ることのできない管制塔や機内食工場を見学できる事前申込制の限定ツアーが実施されます。夜の滑走路ツアーの応募締切は10月3日、管制塔ツアーの締切は10月5日までと迫っています。また、イベント当日には、名鉄ではハイデッカー展望席を備えた1200系車両の臨時列車を運行し