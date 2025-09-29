株式会社サードウェーブは、今後3年間で50億円規模のAI事業投資を行うことを決定しました。あわせて、AI技術の中核人材として、インドの工科系大学として高く評価されるANNA（アンナ）大学および大学院の卒業生を中心に、70名を直接雇用する（女性44名、男性26名）。 参考：DLE、AI事業本格化＆スタジオ設立月100本のショート動画や実写ドラマ風コンテンツの制作も可能に サードウェーブは